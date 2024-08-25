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        Haberler Gündem Güncel Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi | Son dakika haberleri

        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi

        Konya'nın Kulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.'yü tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Ö.'yü de yaralayan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim ama çocuğuma isabet etti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:28
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        Konya'da bir baba, 5 yaşındaki kızını tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi 138259 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi.

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        3 çocuk babası 31 yaşındaki Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın ardından Şaadet Ö., kızı Hiranur Ö. ile yaklaşık 500 metre mesafedeki babasının evine gitmek için bahçe kapısına doğru yöneldi.

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        Mehmet Ö. de arkasından tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Şaadet Ö. ile kızı Hiranur'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hiranur Ö. yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Şaadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Gözaltına alınan Mehmet Ö., ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Hiranur Ö.'nün cenazesi bu sabah Cumhuriyet Mezarlığı'nda topağa verildi.

        #Konya
        #cinayet
        #kadın cinayeti
        #kızını öldüren baba
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