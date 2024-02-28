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        Haberler Gündem Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:53 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:53
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Canan (83) idaresindeki traktör, Tol Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarparak devrildi.

        Devrilen traktörün altında kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ve Seydişehir itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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