Dolu hayatı felç etti! Araziler zarar gördü 0:00 / 0:00

DHA

Konya’da dün etkili olan yağmur yağışı bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ve ağaçlara da zarar verdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kent merkezinde dün etkili olan sağanak yağmur, Çumra, Sarayönü ilçelerinde yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı, tarım arazileri ve ağaçlara zarar verdi. 33 mahallede buğday, arpa ve mısır ekili tarım arazilerinde doludan etkilendi.

Dolu yağışı sırasında ise oluşan görüntüler ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Konya Valiliği’ne bağlı ekipler, zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yaptı. Yağışların bölgede bugün de sürmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıld.

Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve tragik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.