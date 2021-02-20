Konya'da dört arkadaş, ihtiyaç sahibi ailelerin yuvasına mutluluk taşıyor

AA

Özel bir bankada görev yapan arkadaşların, ihtiyaç sahibi aileleri sokak sokak gezerek kendi imkanlarıyla tespit etmesi, bölgedeki esnaftan hem destek hem de takdir görüyor.

Yaklaşık 1,5 aydır bu işe gönül veren Abdullah Bahadır İpek, Mehmet Bardakçı, Ayşe Tok Şavata ve Fatih Akay, maddi zorluk yaşayan ailelerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Dört arkadaş, market ve farklı dükkanlardan satın aldıkları temel ihtiyaç malzemelerini otomobilleriyle ulaştırdıkları ailelerle de ilgilenip, bir süre sohbet ediyor.

Abdullah Bahadır İpek, AA muhabirine, arkadaşıyla iş yerine giderken aracı park ettiğinde bir binanın bodrum katında oturan ihtiyaç sahibi Afganistan uyruklu aileyi fark ettiklerini söyledi.

Eve girip kontrol ettiklerinde, temel yaşam malzemelerinin hiçbirinin olmadığını gördüklerini ifade eden İpek, "Tesadüfen karşımıza çıkan bu aileye yardım yapma kararı aldık. İlk önce kendi evimizde kullanmadığımız, ihtiyaç fazlası ne kadar eşya varsa tedarik ederek aileye götürdük." dedi.

İpek, başlattıkları bu küçük desteğe çevredeki insanların da kayıtsız kalmadığını, kendileri vasıtasıyla ailenin ihtiyaçlarını giderdiklerini anlattı.

- Afgan çocuk, ailelere daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor

Başlattıkları bu iyilik hareketinin, silsile halinde ihiyaç sahibi diğer ailelere de ulaşmaya başladığını belirten İpek, "Toplanan yardımları dağıttığımız evler artınca, Afganistan uyruklu bir ailenin çocuğu Cemşit ile tanıştık. Bu çocuk hem Türkçe hem de Afganların konuştuğu dili bildiği için yardıma ihtiyacı olan ailelere daha hızlı ulaşmaya başladık." diye konuştu.

Bu mutluluğun, kendilerine farkındalık sayesinde nasip olduğunu vurgulayan İpek, şunları kaydetti:

"Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyacını gidermek için bir sürü vakıf ve dernek var. Ancak biz de kısa sürede yapılabilecek ne varsa elimizden geldiğince yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu gayretimizi gören bazı kurumlar da yardım götürdüğümüz ailelere çeşitli desteklerde bulundu. Şu anda 10'un üzerinde ailenin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Her vatandaşımızın gördüğü yoksul ve yardıma muhtaç insanlar var. Biz bu durumu, tüm vatandaşların sorumluluğu olarak görüyoruz."

- "Daha çok yakacak, gıda ve giyecek yardımı yapıyoruz"

Ayşe Tok Şavata ise ilk yardım ettikleri ailenin kundaktaki bebeğini gördüklerinde çok duygulandıklarını dile getirdi.

Kendi yardımlarının yanı sıra çevrelerindeki herkesten katkı aldıklarını anlatan Şavata, "Daha çok yakacak, gıda ve giyecek yardımı yapıyoruz. Topladığımız eşyaları kendi aracımızla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyoruz." ifadelerini kullandı.