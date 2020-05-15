Konya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

AA

Tuzyaka Mahallesi'nde Muzaffer Saraç’a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Saraç’ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Gülseren Saraç’ı kısa sürede müdahale ederek evden çıkardı.Gülseren Saraç, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çatıya sıçramadan söndürülen yangında baba ile kızının yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.