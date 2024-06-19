Konya'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadın evinde silahla vurularak yaralandı.

Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla Fatma Ö'nün yaşadığı eve ateş etti.

Omzuna mermi isabet eden kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.