Polisin çalışması sürüyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 ildeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şu ana kadar şüphelilerden 11’inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.