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        Haberler Gündem Konya'da firari hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Konya'da firari hükümlü yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:54
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        Konya'da firari hükümlü yakalandı
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        Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli cezaevinden firar eden ve 29 farklı suçtan kaydı bulunan M.A.K'yi, Karapınar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kulu Adliyesine sevk edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Zanlının, çeşitli suçlardan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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