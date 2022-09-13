Konya'da gürültü kavgası: 1 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da gürültü kavgası: 1 ağır yaralı
ABONE OL

Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Konya'da komşular arasında gürültü iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti. Komşusunu bıçakla ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

Konya'da gürültü kavgası: 1 ağır yaralı
Konya'da gürültü kavgası: 1 ağır yaralı
0:00 / 0:00
AA

Konya'da Mehmet B, gürültü yaptığı iddiasıyla komşusu Musa Günay'ı kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı. Günay, hastaneye kaldırılırken, Mehmet B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokak'ta 2 katlı apartmanda meydana geldi. Mehmet B, üst katta oturan komşusu Musa Günay'ın evine gidip, gürültü yaptığı iddiasıyla uyarıda bulundu. Uyarının ardından iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet B, Günay'ı, sol kolu ve göğsünden bıçakla yaraladı.

Evde yalnız olan ve kanlar içinde yere yığılan Günay, diğer komşularının ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet B. de polis tarafından gözaltına alındı.

İki komşunun daha önce de aynı konu nedeniyle tartıştıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, şartları belli oldu mu, kimler, nereden başvurabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı olacak mı?
YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM YKS ek tercihleri bitiyor! Sonuçlar...
Bakan Akar: Türkiye ve Malezya, stratejik önemi haiz iki ülkedir
GÜNDEM Bakan Akar: Türkiye ve Malezya, stratejik önemi haiz ...
Iğdır Belediyesi sebze halinde çıkan yangında kundaklama şüphesi
GÜNDEM Sebze halindeki yangında kundaklama şüphesi
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI! SORGULAMA EKRANI 2022: KYK Yurt Yedek Yerleştirme Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlayacak? KYK Yurt Yedek Sırası hangi tarihte Belli Olur?
GÜNDEM KYK yurt yedek başvuruları açıklandı!
iOS 16 güncellemesi yayınlandı! Apple iPhone iOS 16 güncellemesi çıktı mı, özellikleri neler, nasıl indirilir ve hangi telefonlara geldi?
GÜNDEM iOS 16 güncellemesi yayınlandı! İşte özellikleri
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı e-Devlet: 2022-2023 Jandarma JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları neler ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM Jandarma uzman erbaş başvuruları başladı
KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022-2023 GSB ile KYK kredi burs başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilecek ve tarih ne zaman olacak?
GÜNDEM KYK burs başvuru tarihleri 2022
TOKİ başvuru şartları ve tarihi 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılır, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir? TOKİ taksit ödemeleri ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM TOKİ başvuruları için kritik gün!
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı| e- Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı ne kadar, nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM Kırtasiye yardımı başvuru ekranı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.