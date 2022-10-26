Konya'da feci kaza: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı 0:00 / 0:00

DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 9 yaşındaki Berat Yalçın yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı pancar yüklü kamyona çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.