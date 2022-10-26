Konya'da feci kaza: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Konya'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Konya Ereğli'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Konya'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Konya'da feci kaza: 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
0:00 / 0:00
DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 9 yaşındaki Berat Yalçın yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Yalçın (42) yönetimindeki hafif ticari araç, Selami Keleş'in kullandığı pancar yüklü kamyona çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler yara almazken, hafif ticari araçta bulunan Berat Yalçın (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Katibe Yalçın (55), Özlem Yalçın (32) ve Ecrin Yalçın (11) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Berat Yalçın'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin'de silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı
GÜNDEM Silahlı kavgaya karışan 2 çeteye operasyon: 5 gözaltı
Bingöl'de köprüden dereye düşen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
GÜNDEM Otomobil dereye düştü! 3'ü çocuk 7 yaralı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında gözaltı
GÜNDEM Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında ...
Muğla'da 297 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM Muğla'da 297 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır"
GÜNDEM "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük ...
Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
GÜNDEM Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
29. dönem POMEM başvuru tarihleri 2023: POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM polis alımı başvuru şartları ne?
GÜNDEM POMEM başvuruları başladı mı?
28 Ekim'de okulların durumu: 28 Ekim Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü?
GÜNDEM 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü?
Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da 4 çocuk babası müteahhitten 11 gündür haber alınamıyor - Gündem Haberleri
GÜNDEM Müteahhitten 11 gündür haber yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.