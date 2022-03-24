Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Konya Seydişehir'de Yusuf Açıkgöz (42) idaresindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar (23) idaresindeki 42 B 1390 plakalı otomobil Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ile Semiha Acar (46), Goncagül (39), Ayşegül (38), Kısmet (14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.