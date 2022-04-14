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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iş insanının şüpheli ölümü!
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Konya'da evinde merdivenden düşen iş insanının şüpheli ölümü!

Konya'nın Kulu ilçesinde evinin ikinci katına çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştüğü iddia edilen iş adamı, olay yerinde hayatını kaybetti

Konya'da iş insanının şüpheli ölümü!
Konya'da iş insanının şüpheli ölümü!
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İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde evinde merdivenlerden düştüğü iddia edilen iş insanı hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir dinlenme tesisinin sahibi olan Mustafa Ayrancı, evinin ikinci katına çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine başının üzerine düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ayrancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ayrancı'nın cansız bedeni otopsi için polis nezaretinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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