Konya'da kaçak silah operasyonunda 65 av tüfeği ele geçirildi

AA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek H.K'nin Üzümlü Mahallesi'ndeki evi ile aracı, A.K'nin ise aynı yerleşim merkezindeki silah tamirhanesinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 57'si tabanca kabzeli pompalı av tüfeği olmak üzere yasa dışı ve izinsiz üretildiği tespit edilen 65 yivsiz av tüfeği ve 134 muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, gözaltına alınan A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.K'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.