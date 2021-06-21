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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı

Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
Konya'da 11 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
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AA

Alınan bilgiye göre, Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yol ayrımı yakınlarında, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi Halil Camız'la birlikte ağıldaki çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğle saatlerinden itibaren haber alınamadı.

Dede Halil Cambaz'ın yoldan geçen jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra il merkezinden gelen komando ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Çevredeki vatandaş ve zabıta ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda ekipler, kız çocuğunun görüldüğü belirtilen dere kenarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında gece görüş özelliğine sahip drone da kullanıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dede Halil Camız, sabah saatlerinde torunuyla bir şeyler içtikten sonra uyuduğunu belirterek, kalktığında torununu göremediğini ve hemen bir arkadaşını aradığını söyledi.

Çadır ve çevresine bakınırken yoldan geçen jandarma devriyesini gördüğünü belirten Halil Camız, "Biz Manavgat'ta yaşıyoruz, yazları ise buraya geliyoruz. Torunum ilkokulda okurdu. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. İnşallah en kısa sürede bulunur." diye konuştu.

Baba Mehmet Camız ise kayıp çocuğuyla dün beraber olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üç çocuğum var. Babamla beraber kalırlardı. Babam öğlen saatlerinde uyumuş. Öğle yemeği için kalktığında ise çocuğu bulamamış. Ben de Toroslar'da hayvanların başındaydım. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Kızım çok akıllı bir kızdı. Bilmiyorum. Saat 15.00 gibi gören bir kişi olmuş. Bu ihtimale karşı bir şey diyemiyorum. Kaçırılmış olanağı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Ben annesiyle beraberdim Antalya'da Toroslar bölgesindeydik. Ben oradan geliyorum. Yaklaşık 8 saattir aranıyor. İnşallah sağ selamet bulunur. Bölgeyi çok iyi biliyordu. Biz Manavgat Yeniköy'de yaşıyoruz ve 5 yıldır bu bölgeye geliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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