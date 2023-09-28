Konya'da kızının dini nikahlı eşini sopayla öldürdü
Konya'da bir kişi, kızının dini nikahlı eşini tartışma esnasında sopayla vurarak öldürdü
Konya'nın Meram ilçesinde bir kişi, kızının dini nikahlı eşini sopayla vurarak öldürdü.
Alakova Mahallesi 15523. Sokak'ta Veysel A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kızının dini nikahlı eşi Selahattin Güngör'e sopayla vurdu. AA'nın haberine göre, bilinci kapanan Güngör, yere yığıldı.
Veysel A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Veysel A. gözaltına alındı.