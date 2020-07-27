Konya'da kurbanlıklar pazara çıktı

AA

Karatay ilçesindeki hayvan pazarına gelen araçlar girişte kurulan sistemle dezenfekte ediliyor.

Görevliler, gelen ziyaretçi ve satıcılara sosyal mesafe, maske ile hijyen konularında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Geçmiş yıllara göre hareketliliğin az olduğu kurban pazarında besiciler, müşterilerini bekliyor.

Besici Kerim Pektaş, Kurban Bayramı'na 4 gün kalmasına rağmen pazarın sakin olduğunu ifade ederek, "Eskiden bahçeli evler vardı. Herkes kendi kesiyordu. Artık büyük binalar olduğu için vatandaş genelde arife ya da bayramın birinci günü alıyor. Henüz pazara da çok kurbanlık gelmedi. Kovid-19 nedeniyle besici malını toptan sattı. Şu an çardaklarda satış yapılıyor. Elbet pazara gelen de olacak. Küçükbaş kurbanlıklar bin 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor." dedi.

Bazı alıcı ve satıcılar ağaç dalıyla pazarlığa tutuşmalarına rağmen fiyat konusunda anlaşamadı.

Pazara kurbanlık almak için gelen Nizamettin Haştaha, henüz pazarlıkta anlaşamadıklarını, bakmaya devam edeceğini söyledi.

Bu arada Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarlarında satıcıları sahte paraya karşı bilgilendiriyor.