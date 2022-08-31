Kuzenini ağır yaraladı, "Canım sıkıldı, vurdum" dedi 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli kuzen, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" dedi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Halil I. (35), yanında bulunan kuzeni olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet K'ya "Sen küçüksün" dedi.

SIRTINDAN VE OMZUNDAN VURULDU, DURUMU AĞIR

İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet K, yanında bulunan tabancayla Halil I'yı sırtından ve omzundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halil I, Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Halil I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri tarafından şüpheli Ahmet K, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SAVUNMASIYLA PES DEDİRTTİ

Şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği Konya Numune Hastanesinde kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna "Canım sıkıldı, vurdum" diyerek cevap verdi. Şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.