Konya'da müzisyenlerden yol kenarında

AA

Kent merkezinde yaşayan müzisyen Hüseyin Er ile Samet Büyükovalı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir ayrı kaldıkları enstrümanlarıyla hasret gidermek için her gün Konya-Beyşehir kara yolunun şehir çıkışına bateriyi kuruyor.

Şehrin yüksek mevkisinde, manzaraya karşı sanat icra eden müzisyenler, hem bateri çalıyor hem de yoldan geçenlere müzik zevki yaşatıyor.

Performanslarını, sosyal medya platformunda canlı yayınla paylaşan müzisyenler, yakın zamanda sahnelere dönmenin inancını taşıyor.

- Hasret gidermek için yol kenarında konser veriyorlar

Müzisyen Hüseyin Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde 10 yıldır sahnelere çıktığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında çalıştığı mekanın kapalı olduğunu anlatan Er, sahnelerden uzak kalmasıyla enstrümanına özleminin giderek arttığını dile getirdi.

Er, yakın arkadaşıyla açık havada etkinlik yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Davulları, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş mevkisinde şehir manzarasına karşı yol kenarına kurduk. Site içinde bateri çalmak mümkün değil. Vurmalı çalgılar kullanıyorum. Sahneleri çok özledik. 10 yıldır bateri çalıyorum. Müzisyenler bir şekilde hasret gidermek istiyor. Bateriyi eve kuramıyorum. Kursam da gürültü olacağı için çalamıyorum. Çözümü burada bulduk. Aynı zamanda canlı yayınla takipçilerimize de bu anları yaşatmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyuyoruz. Yoldan geçenler de kornalarla el sallayarak, bazıları durarak eşlik ediyor. Görenler tabii şaşırıyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Yaklaşık 3-4 saat burada kalıyoruz. Sahnelere dönene kadar burada olmayı planlıyoruz."

- "Kamyoncular kornalarla eşlik ediyor"

Samet Büyükovalı ise bateriye küçük yaştan itibaren tutkusu olduğunu söyledi.

Hobi olarak müzisyenlik yaptığını anlatan Büyükovalı, "Korona günlerinde bir etkinlik olması açısından biraz da stres atmak için 'çalalım' diye geldik. Bateriyi çok özledim. Hem manzarayı seyrediyoruz hem de davul çalıyoruz. Yoldan geçenler ilgi gösteriyor. Kamyoncular kornalarla eşlik ediyor. Yanımızda duraklayıp tebrik edenler oluyor. Bateri çalmayalı uzun zaman oldu. Çok iyi oldu, özlem gideriyoruz." diye konuştu.