Konya'da nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi
Konya'nın Meram ilçesi sınırlarında nesli tehlike altındaki küçük akbaba (Mısır akbabası) kayıt altına alındı
Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba (Mısır Akbabası), Konya'nın Meram İlçesi sınırlarında görüntülendi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin 2023-2024 kırmızı listesinde bulunan Küçük Akbaba, üreme alanı olarak küresel anlamda Türkiye'yi tercih ediyor.
'Yaz göçmeni' olarak bilinen küçük akbaba, kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.
Avrupa'da soyu neredeyse tükenen, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülebilen küçük akbaba, Türkiye'de gözlemlenen önemli türler arasında yer alıyor.