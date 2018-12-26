Konya'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Konyalılar tarafından araştırılıyor. Konya Valiliği üzerinden açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Peki Konya'da okullar kaç gün tatil edildi? Konya'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

KONYA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Konya Valiliğinden yapılan açıklama göre, devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma dolayısıyla merkez Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Açıklamada ayrıca, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Konya Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konya'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KONYA HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 -2 -7 87 14 34 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 -3 -8 85 17 34 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 -4 -10 84 18 35 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 -4 -10 83 16 34 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 -6 -13 81 19 37 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 -5 -11 80 18 38 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 -4 -10 75 18 38 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 -3 -8 72 16 38 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 -4 -10 71 17 36 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 -5 -10 76 13 34 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 -5 -10 79 11 26

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