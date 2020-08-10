Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Metin Adalı yönetimindeki 34 VU 2550 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolunun 80'inci kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.Kazada sürücü ile araçtaki Yasemin, Esat ve Fatmanur Adalı yaralandı.Yaralılar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Adalı ailesinin, İstanbul’dan tatil için yola çıktığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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