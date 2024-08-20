Konya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü
Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile TIR çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya Akşehir'de Cihat Yavuz (25) idaresindeki Ankara plakalı otomobil, D-300 kara yolu İstasyon Kavşağı'nda, Hasan A'nın (34) kullandığı TIR'la çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma Yavuz (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Hasan A. gözaltına alındı.