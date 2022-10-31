Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Hüyük istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki otomobil, İmrenler Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki Yelken mevkisinde, Ali Güneş'in (42) kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada otomobil ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak araziye giren ve ardından telefon direğine çarparak durabilen traktörün sürücüsü Güneş ağır yaralandı. Güneş ile birlikte yaralı otomobil sürücüsü İsmail Ş. ve eşi Ayşe Ş. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.