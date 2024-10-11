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        Haberler Gündem Konya'da otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:59
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        Otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Mehmet Ali Kaymakçı (28) idaresindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi Doğancık mevkisinde Ş.A. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaymakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Ş.A, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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