Konya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir ve Konya'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı
Hulusi M. yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresi Bademli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hulusi M. ile araçta bulunan Ahmet E. Samet Y. Murat M. ve Abdullah Ş. yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir ve Konya'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.