Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 02.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:54
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Akşehir'de Hüseyin Ö. (53) idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.