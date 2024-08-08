Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
T.K'nin kullandığı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonete yandan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.