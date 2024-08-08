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        Haberler Gündem Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:12 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:12
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        Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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        T.K'nin kullandığı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonete yandan çarptı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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