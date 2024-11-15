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        Haberler Gündem Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

        Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:13 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:13
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        Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
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        Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs ile F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybetti.

        Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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