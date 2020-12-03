Konya'da polise silahla ateş açan uyuşturucu kullanıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

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AA

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Musalla Bağları Mahallesi Belh kavşağında gece saatlerinde bir kişinin polise ateş edip kaçmasının ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İsminin Hamza T. ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlının, Hacı Kaymak Mahallesi Şair Seyfi Sokak'ta bulunduğu belirlendi. Elindeki tabancayla intihar edeceği söylenen şüpheli, bölgeye gelen polislerce gözaltına alınmak istendi.

Ekipleri görünce polise ateş edip silah zoruyla bir araca binen Hamza T. kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüpheli, yine silah zoruyla başka araca binerek kaçmayı sürdürdü.

Ekiplerin peşinden geldiğini gören zanlı, Kılınçarslan Mahallesi Öğün Sokak'ta araçtan inerek apartmanın bahçesine girdi.

Sokak'ta kendisini arayan polislere doğru silahla ateş açan Hamza T'ye polis ekipleri de havaya ateş ederek karşılık verdi.

Şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.