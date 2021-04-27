Konya'da polisin

Seydişehir-Konya kara yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, 42 AIM 455 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur” ihtarına uymayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Karabulak Kavşağı'nda refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç tarlaya devrildi.
Otomobil sürücüsü Ali G. ile arkadaşı Hüseyin C. kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Sürücü Ali G, alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, görevli memura mukavemet, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden işlem yapılarak gözaltına alındı.
Hüseyin C’ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.
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