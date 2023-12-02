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        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da polisten kaçtı, 60 kilometre kovalamacayla yakalandı

        Konya'da polisten kaçtı, 60 kilometre kovalamacayla yakalandı

        Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hafi ticari araç sürücüsü, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 02:36 Güncelleme: 02.12.2023 - 02:37
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        Polisten kaçtı, 60 kilometre kovalamacayla yakalandı
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        Konya'da Altınekin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.C.İ. idaresindeki hafif ticari aracı Konya-Ankara karayolu Altınekin ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurmak istedi.

        60 KİLOMETRELİK TAKİP

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Polisin ihtarına uymayan sürücü, il merkezine doğru kaçmaya başladı. AA'nın haberine göre; yaklaşık 60 kilometre süren kovalamaca sonunda polis ekipleri Ankara Caddesi Karayolları Denetim İstasyonu mevkisinde aracı durdurdu.

        TEYZESİNİN ARACINI HABERSİZ ALMIŞ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sürücü M.C.İ ile yanındaki A.Ö. gözaltına alınırken, araç incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Şüpheli sürücünün hırsızlık suçundan arandığı, teyzesinin aracını habersiz aldığı öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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