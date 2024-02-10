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        Haberler Gündem Konya'da şeker fabrikasında tankerin kabininden düşen sürücü öldü - Güncel haberler

        Konya'da şeker fabrikasında tankerin kabininden düşen sürücü öldü

        Konya'da, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası'nda tankerin kabininden düşen 59 yaşındaki sürücü Mehmet Sarı, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:11 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:11
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        Tankerin kabininden düşen sürücü öldü
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        Olay, akşam saatlerinde Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikası sahasında meydana geldi.

        Şeker fabrikasından pancar melası almaya gelen Mehmet Sarı, kullandığı tankerin kabininden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boynu kırılan Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mehmet Sarı'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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