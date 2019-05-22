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Konya'da silah ve sahte euro operasyonu: 1'i polis 10 gözaltı

Konya'da bir tabanca markasının sahtesini hazırladıkları imalathanede seri üretime geçen aralarında 1 polis memurunun da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Orjinalinden ayırt edilemiyor


Konya’daki bir sanayi sitesinde bir gurubun ünlü bir tabanca markasının birebir benzerini yaparak seri üretime geçtiğini öğrenen Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, savcılığın onayı ile Selçuklu ilçesindeki imalathane 3 ay boyunca fiziki takibe alınırken isimleri belirlenen gurup üyeleri de teknik takibe alındı.

Yapılan teknik takipte gurubun aynı atölyede sahte madeni euro basıp, bu paraları piyasaya sürdüklerini de tespit etti.

Operasyon için harekete geçen polis, dün şüphelilere yardım ettiği belirlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Ç. ile arkadaşı Yasin B.'yi, 8 bin 500 adet sahte madeni 2 euroyu piyasaya sürmek üzere İstanbul'a götürmek isterken yakaladı. Ardından aralarında şebekenin liderleri olduğu öne sürülen Hikmet S., Cemal D., Ercan K. ve Kadir U.'nin de bulunduğu 8 kişi de gözaltına alındı. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ORJİNALİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Şüphelilerin bir tabanca markasının tüm mekanizmalarının parçalara ayırıp birer örnek kalıbını çıkartıp, seri üretim yaptıkları belirtildi. Yapılan tabancaların orijinalinden ayırt edebilmenin de zor olduğu öğrenildi. Şüphelilerin imalathanelerinde yapılan aramalarda ise 88 adet satışa hazır tabanca, 20 bin 500 adet sahte madeni 2 euro, silah imalatında ile para basmakta kullanılan malzemelere el konuldu.

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