Konya'da su arıtma cihazının filtresini değiştirdikleri evden para çaldığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si yakalandı

AA

Ev sahibinin talebi üzerine Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Hafız Ahmet Sokak'taki bir eve gelen iki kişi, su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdikten sonra ücretini alıp evden ayrıldı.

Ev sahibi, bir süre sonra vestiyerde asılı duran ceketinin cebindeki 2 bin avro ile 3 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinden, şüphelilerin eve geldiği hafif ticari aracı tespit etti.

Polis, olaydan 8 gün sonra aracı Selçuklu ilçesindeki Fırat Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde araç sürücüsü M.Ç. (34) ile yanındaki M.Ö'nün (25) eve giren şüpheliler olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, olaya karışan diğer şüpheli İ.Ç'nin (22) yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.