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Konya'da "süper" maç

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor yarın Konya'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray bu kupada 8. kez, Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:08:22 | Güncelleme:

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

GALATASARAY 8'İNCİ, AKHİSAR İLK KEZ OYNAYACAK

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 6 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara, Konya ve Samsun'da yapılan bu 6 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı

TFF SÜPER KUPA MAÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç
30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1
05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1
02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3
12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)
25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)
08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0
13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)
06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2


KONYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor
1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0
1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı
1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0
1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1
1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2
1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0
1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0
1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1
1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1)
1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0
1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0
1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0
1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2)
1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1
1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2
1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0
1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0
1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2
1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0
1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1
1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1
1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0
1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0
1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada)
1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)

 

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