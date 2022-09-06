3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet 0:00 / 0:00

AA

Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren tutuklu sanık, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Yusuf Ö, pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığa, 3 kez müebbet hapis cezası verdi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

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