Üniversitenin konferans salonundaki açılış töreninde konuşan kliniğin kurucusu Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Hastalıkları Uzmanı, Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, bitki sağlığının, sürdürülebilir tarım ve ormancılığın yanında biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasının küresel bir önem arz ettiğini söyledi.

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Tarımsal ürünlerin gıda güvenliğine uygun ve kaliteli şekilde üretiminde bitki sağlığının hayati bir rol oynadığını aktaran Baştaş, "Bitkileri, etkin ve zararlı hastalıklardan koruyacak şekilde, çevre ve insan sağlığını olumsuz olarak en aza indirebilecek teknolojilere sahip olmak zorundayız. Ülkemizdeki bir üniversite bünyesinde, tüm bu kapsamları içerecek şekilde tohumdan bitkinin gelişimine, hasattan hasat sonrasındaki bütün sorunları ele alabilecek ilk ve tek klinik oluşturulmuştur" ifadesini kullandı. Baştaş, kliniğin önemli düzeyde AR-GE potansiyeline sahip olacağını dile getirdi.