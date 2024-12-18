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        Haberler Gündem Konya'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü

        Konya'da traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Semih Gökhan Tan, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:59
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        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 1 ölü
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Karaman- Adana çevreyolunda meydana geldi.

        Semih Gökhan Tan yönetimindeki otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı.

        Otomobilin büyük bölümü römorkun altında kalırken, sulama boruları da etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Semih Gökhan Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Büyüktemiz de gözaltına alındı.

        Öte yandan traktörün ise akşam saatlerinde çevre yoluna girmesinin yasak olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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