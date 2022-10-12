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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber
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Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti

Konya'da 3 gün önce otomobil ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz kadının eşi de kaza yerinde hayatını kaybetmişti

Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadından acı haber
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AA

Konya'da 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Eslem Ecevitci, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı TIR ile çarpışmış, Ecevitci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi 31 yaşındaki Eslem Ecevitci (31) de yoğun bakım ünitesinde 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde grafiker olarak görev yapan Hasan Basri Ecevitci, belediye önünde düzenlenen tören sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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