Konya'daki merkez doğaya salınamayan yırtıcı kuşların yuvası oldu

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"KUŞLARIMIZI SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM ET VE SAKATATLA BESLİYORUZ"

Doğaya salınamayacak durumdaki hayvanlar için kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını belirten Ağaç, şöyle devam etti:

"Rehabilitasyon merkezimiz 2002'den beri faaliyet gösteriyor. Yıllık ortalama 650 ile 750 hayvan tedavi ediyoruz. 21 yıllık süreçte 14 bin 800 hayvanın rehabilitasyonunu gerçekleştirdik. Mevcut ameliyathanemizle burada bütün ameliyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yaralı olan şahin, kartal, atmaca gibi yırtıcı kuşlarımızın kanat ampütasyonlarını, uzuv kayıpları ameliyatlarını yapabiliyoruz.