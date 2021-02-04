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Konya'dan 4 kıtada 35 ülkeye kapı ve pencere ihracatı

Konya'da ürettiği PVC pencere, kapı ve cam sistemlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma, sektörün anavatanı Avrupa'da söz sahibi olmak istiyor

Konya'dan 4 kıtada 35 ülkeye kapı ve pencere ihracatı
AA

Konya'da ürettiği PVC pencere, kapı ve cam sistemlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir firma, sektörün anavatanı Avrupa'da söz sahibi olmak istiyor.

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde 25 yıl önce 3 bin ton kapasiteyle üretime başlayan Kompen A.Ş, yıllar içerisinde bunu 10 katına çıkararak 30 bin tona ulaştı.

Firma, ülkelerin mimari yapıları, coğrafyası ve iklim şartlarına göre gerçekleştirdiği mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla, Avrupa pazarına da ürünlerini ihraç eder duruma geldi.

Tesiste üretilen ürünler, Orta Asya'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya dört kıtaya ihraç ediliyor.

Şirketin genel müdürü Erdal Küçükşehir, AA muhabirine, katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

- "Geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz"

Toplam üretimin yarısını yurt dışına gönderdiklerini dile getiren Küçükşehir, çok geniş bir coğrafyaya hitap ettiklerini vurguladı.

İlk ihracatı 1996 yılında Belçika'ya gerçekleştirdiklerini belirten Küçükşehir, "Geçtiğimiz 25 yıl boyunca 300 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bunun 200 milyon dolarlık kısmını son on yılda gerçekleştirdik. Bugün 35'ten fazla ülkede ürünlerimizi görmek mümkün." dedi.

- "Cari açığa olumlu katkı sunuyoruz"

Küçükşehir, petrokimyanın Türkiye'de cari açığı etkileyen bir sektör olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Tüm üreticiler hammadde kalemlerinin birçoğunu yurt dışından getirmek zorunda. Bu da cari açığa neden oluyor. Üretimimizin yarısını ihraç ederek cari açığa olumlu etki sağladığımızı düşünüyorum. Hem istihdam olarak hem de ihracat geliri elde ederek ülkemize katkı sunuyoruz. 2020 yılını 10 bin ton ürün satışından 20 milyon dolarlık ihracat getirisiyle tamamladık."

- "Anavatanına ihracat yapmak gurur verici"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıları en az kayıpla atlattıklarını kaydeden Küçükşehir, küresel ekonomideki durgunluğa rağmen 2020 yılını başarılı şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Avrupa'da da uzun vadede söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirten Küçükşehir, şöyle devam etti:

"Uzun bir zaman Avrupa pazarından uzak kaldık. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle son yıllarda artık Avrupa pazarında da tercih edilir hale geldik. Bu bize gurur veriyor. Hedefimiz, bu pazarda da söz sahibi olmak. Bu sektör Avrupa kaynaklı bir sektör. Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir bu sektörde faaliyet gösteren firmalar var ama bugün 40 yıldan sonra Avrupa'ya, yani anavatanına bu ürünleri gönderebiliyoruz. Bu bizim için gurur verici. İlerleyen süreçte bu başarımızı daha da arttırmak istiyoruz."

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