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Fayın eğimi çoğunlukla 65-75° kuzeydoğuya doğrudur. KB-GD yönünde uzanım gösteren Akşehir Grabeninin güney kenarında Akşehir Fayı boyunca alüvyonal yelpaze tortulları ve birikinti konileri ile bunlara eşlik eden yamaç molozları olağan olarak bulunur. Bunun yanı sıra, topoğrafyada yanal yönde izlenebilen fay sarplıkları, breşlenme kuşakları ve hidrotermal alterasyon zonları, Akşehir Fay Zonu üzerinde yaygın olarak gözlenebilen yapısal özelliklerdir. Akşehir fayı Çay ilçesinin kuzeyinde, KD uzanımlı Karamık ve Bolvadin Fayları tarafından Akşehir Fayı ile buna eşlik eden aktif fay segmentleri üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde orta ile büyük sayılabilecek magnitüdlü (örneğin, 5-6.0 M) depremler meydana gelmiştir.Akşehir Grabeni içinde yer alan belli başlı aktif fay segmentlerini sırası ile, Akşehir Fayı, Çobanlar Fay Zonu, Işıklar Fay Zonu, Yunak Fay Zonu, ve Ilgın Fay Zonu bulunmaktadır (yerbilimleri.mta.gov.tr, 2020) . Bunun yanı sıra, bu faylara eşlik eden Bolvadin Fayı, Büyükkarabağ Fayı ve Çukurcak Fayları da sismik aktivite gösteren fay sistemlerini oluşturur. Akşehir grabeninde gerçekleşen büyük depremler daha çok Akşehir fay segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.