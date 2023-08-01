Konya diri fay hattı sorgulama: Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı?
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 Ağustos Salı akşamı saat 18.06'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu deprem, "Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?" Sorularını gündeme getirdi. AFAD tarafından hazırlanan risk haritasına göre Konya, üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. İşte MTA ile Konya diri fay hattı sorgulama ekranı...
1 Ağustos Salı akşamı Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklamada merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da yaşanan depremin 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Yaşanan depremin ardından Konya ilinden ve ilçelerinde geçen fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Peki, "Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?" İşte Konya fay hattı sorgulama haritası...
KONYA'DA KORKUTAN DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında 5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.
Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
KONYA 3.DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre Konya en az riskli ve 3.riskli bölgede yer alıyor.
3.DERECE RİSKLİ İLLER LİSTESİ
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!
Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
Diri fay üzerinde bulunan iller şu şekilde; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.
AKŞEHİR FAYI
Akşehir Fayı, Akşehir-Simav Fay Zonunun güney bölümünü oluşturan en önemli segmenttir. Akşehir ilçe merkezi ile Sultandağ ilçesi arasında uzanım gösteren Akşehir Fayı, ana çizgilerde K55B doğrultusunda 100 km kadar uzanımlı olup, Sultandağları metamorfik masifi ile Akşehir grabenini birbirinden ayıran normal atımlı bir faydır.
Fayın eğimi çoğunlukla 65-75° kuzeydoğuya doğrudur. KB-GD yönünde uzanım gösteren Akşehir Grabeninin güney kenarında Akşehir Fayı boyunca alüvyonal yelpaze tortulları ve birikinti konileri ile bunlara eşlik eden yamaç molozları olağan olarak bulunur. Bunun yanı sıra, topoğrafyada yanal yönde izlenebilen fay sarplıkları, breşlenme kuşakları ve hidrotermal alterasyon zonları, Akşehir Fay Zonu üzerinde yaygın olarak gözlenebilen yapısal özelliklerdir. Akşehir fayı Çay ilçesinin kuzeyinde, KD uzanımlı Karamık ve Bolvadin Fayları tarafından Akşehir Fayı ile buna eşlik eden aktif fay segmentleri üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde orta ile büyük sayılabilecek magnitüdlü (örneğin, 5-6.0 M) depremler meydana gelmiştir.Akşehir Grabeni içinde yer alan belli başlı aktif fay segmentlerini sırası ile, Akşehir Fayı, Çobanlar Fay Zonu, Işıklar Fay Zonu, Yunak Fay Zonu, ve Ilgın Fay Zonu bulunmaktadır (yerbilimleri.mta.gov.tr, 2020) . Bunun yanı sıra, bu faylara eşlik eden Bolvadin Fayı, Büyükkarabağ Fayı ve Çukurcak Fayları da sismik aktivite gösteren fay sistemlerini oluşturur. Akşehir grabeninde gerçekleşen büyük depremler daha çok Akşehir fay segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.
2000-2002 yıllarında meydana gelen Çay ve Sultandağı Depremleri fayın Çay, Kali Çayı, Maltepe segmentlerinde yüzey kırığı meydana getirmiştir.
BÜYÜK SAYILABİLECEK DEPREMLER AKŞEHİR FAY SEGMENTİNDE!
Akşehir grabenini güneyden sınırlayan Akşehir fayı, bölgedeki en önemli aktif fay segmentini oluşturur. Bu nedenle yörede tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen büyük sayılabilecek depremlerin önemli bir bölümü Akşehir Fay Segmenti üzerinde oluşmuştur.
DEPREMLERİN 6'NIN ÜZERİNDE OLMADIĞI GÖRÜŞÜ MEVCUT
Akşehir Fayı ve Akşehir Grabeninde aletsel dönemde meydana gelen depremler incelendiğinde Mw 6 dan büyük bir deprem görülmemektedir (http:(http://www.koeri.boun.edu.tr).Farklı araştırmacıların tarihsel dönem için yaptıkları çalışmalarda meydana gelen depremlerin Mw olarak 6 nın üstünde olmağı görüşü mevcuttur. Akşehir Fayı üzerinde meydana gelen depremleri mal ve can kaybına neden olmasının en büyük nedeni yerel zemin özellikleri ile yapı stoğundaki kalite eksikliği olmalıdır. 2000 ve 2002 yılında Çay ve Sultandağı ilçelerinde meydana gelen 5.9 ve 6.1 büyüklüğünde ki depremlerden sonra, Akşehir Fayı ile ilgili pek çok araştırma ve fay çözümleri yapılmıştır. Bu araştırmalar ve fay çözümleri sonucunda Akşehir fayının normal bir fay olduğu doğrulanmıştır.