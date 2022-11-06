Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı



Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- Irak´ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24), cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından, memleketi Konya´nın Ereğli ilçesine getirilen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız´ın cenazesi, önce temmuz ayında evlendiği Kübra Nur Yıldız´ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız'ın evine götürülüp helallik alındı. 3 yıllık uzman çavuş olan Yıldız´ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne götürüldü.

'SARI KOMUTANIM YAKTIN BENİ'

3' ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ''Sarı komutanım, yaktın beni'' diyerek gözyaşı döktü.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, babası Duran Yıldız, annesi Meryem Akyol, eşi Kübra Nur Yıldız, kardeşleri, yakanları ve binlerce kişi katıldı.

Şehit Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2022-11-06 16:42:31



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