Kardeşini miras nedeniyle öldürmüş (2)

'En iyi tuzlu balık' için yarışacaklar

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TUTUKLANDI

Konya'nın Çumra ilçesinde, miras nedeniyle kardeşi Lokman Karagöz'ü (48) tüfekle öldüren Özkan Harun Karagöz (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karagöz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İki kardeşin, miras yüzünden daha önce de tartıştığı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-08 17:24:11



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