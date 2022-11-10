Konya'da Ata'ya gözyaşlı anma



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, bu sırada törene katılanlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için Atatürk Anıtı´nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada törene katılanlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu anlar yaşayan emekli öğretmen Fatma Menekşe, "Bize, öyle bir işlendi ki Atatürk sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi. Bando sesini duyunca tüylerim ürperiyor. Bu bende çocukluğumdan beri olan bir şey. Tabii ki, Atamızı kaybetmenin acısı yıllar, yıllar geçse de bize çok büyük bir şekilde işlendi. Kendimi tutamadım" diye konuştu. Gözyaşlarını tutamayan Hatice Erkoç ise "Çok duygulandım. Bu günlerimizden Atatürk'ümüzün günlerine dönmeyi çok istiyorum. Vatanımızı kurtaran oydu" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-10 11:50:45



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