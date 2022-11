Afgan çoban, kurt yerine mesai arkadaşını vurdu

Adem ŞEKEROĞLU/KONYA, (DHA)KONYA'nın Yunak ilçesinde otlattıkları koyuna yaklaşan kurdu vurmak isteyen Afganistan uyruklu çoban A.M. (23), bu sırada tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca aynı ülke vatandaşı mesai arkadaşı Ziyouddin Amini'yi (32) vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Odabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlar A.M. ve Ziyouddin Amini, merada koyun otlatırken iddiaya göre bir kurt sürüye yaklaştı. Durumu fark eden A.M., tüfekle kurda ateş etmek istedi. Ancak bu sırada tüfek tutukluk yaptı. A.M.´nin kontrol ettiği tüfek, tetiğe dokununca ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar mesai arkadaşı Ziyouddin Amini'nin vücuduna isabet etti. Ziyouddin Amini kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ziyouddin Amini'nin öldüğünü belirledi. Amini'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. A.M. de jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Yunak Adem ŞEKEROĞLU

