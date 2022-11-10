Torna atölyesinden 150 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, torna atölyesinden 150 bin TL değerinde 15 alüminyum kalıp çalarak kaçan S.İ. (36) ve E.Y. (31), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 8 Kasım'da Fevzi Çakmak Mahallesi 10503'üncü Sokak'ta meydana geldi. Torna atölyesine gelen M.A., 150 bin TL değerindeki 15 alüminyum kalıbın çalındığını fark edince polise bildirdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin S.İ. ve E.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, kalıpları hurdacılık yapan O.E.H.'ye (29) sattığı tespit edildi. 3 kişi, gözaltına alırken, O.E.H. de ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-10 13:28:31



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