Torna atölyesinden 150 bin liralık hırsızlığa 2 gözaltı (2)

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TUTUKLANDILAR

Konya'da torna atölyesinden 150 bin TL değerinde 15 alüminyum kalıp çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler Sami İncel (36) ve Emre Yıldırım (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-10 15:46:35



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