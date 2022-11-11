Alzheimer hastası kadının evinden 22 bin TL çaldılar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)-KONYA'nın Selçuklu ilçesinde yatalak olan Alzheimer hastası F.M.'nin (72) evine girip, 22 bin TL'sini çalan 4'ü kadın 6 şüpheli, polisin takibi ile yakalandı. Yol kenarında bulunan para teslim edilirken, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Kasım'da saat 13.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. 3 kadın, yatalak olan Alzheimer hastası F.M.'nin evinin kapısını aparat ile zorla açıp içeri girdi. Şüpheliler, hasta kadına aldırmadan evde para ve ziynet eşyası aramaya başladı. Evde 22 bin TL bulan şüpheliler, bu sırada F.M.'nin marketten dönen gelini ile karşılaştı. F.M.'nin gelini F.M., kadınlara 'Siz kimsiniz?' diye sordu. Şüpheliler de bozuk bir Türkçe ile 'Suriyeliz' diyerek kadını kandırmak istedi. Ancak gelin F.M., 'Siz Türksünüz. Kimsiniz, evimizde ne işiniz var?' dedi. 3 kadın, F.M.'yi itip para ile kaçtı. Durum polise bildirildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar sonrası harekete geçen polis, şüphelilerin toplamda 6 kişi olduğunu ve olay yerinden 68 ACD 471 plakalı beyaz renkli bir otomobille kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, otomobili Konya-Aksaray yolunun 5'inci kilometresinde takip sonucu durdurdu. Sürücü Mehmet Altunsoy (42), eşi Meryem Altunsoy (27), Kadir B. (29), Gamze Baltacı (23), Hafize Bakırcı (52) ve Saniye Kaşıkcı (30), gözaltına alındı. Meryem Altunsoy'un kaçtığı sırada düşüp, ayak bileğini kırdığı öğrenildi.

PARAYI YOL KENARINA ATMIŞLAR

Sorgulamada Hafize Bakırcı, Saniye Kaşıkcı ve Gamze Baltacı'nın eve girdiği, Meryem Altunsoy'un dışarıda gözcülük yaptığı, Mehmet Altunsoy ile Kadir Baltacı'nın da araçta beklediği belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları 22 bin TL'yi ise kaçarken yol kenarına attıkları tespit edildi. Polisin arayıp, bulduğu para daha sonra sahibi F.M.'ye teslim edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 6 suç kaydı bulunan Meryem Altunsoy, 15 suç kaydı olan Hafize Bakırcı, 11 suç kaydı bulunan Saniye Kaşıkcı, 5 suç kaydı olan Gamze Baltacı, 5 suç kaydı ile hakkında 'uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan araması bulunan Mehmet Altunsoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-11-11 10:59:42



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