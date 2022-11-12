Konya'da sokakta battaniyeye sarılı 1 haftalık bebek bulundu



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 1 haftalık olduğu sanılan kız bebek, battaniyeye sarılı halde sokağa terk edilmiş bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta meydana geldi. Çevredekiler, yol kenarında 1 haftalık olduğu düşünülen battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve ağızdan beslendiği öğrenilen bebeğin kontrolleri devam ederken, polis de sokağa bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2022-11-12 15:18:26



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